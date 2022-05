Un drogat, urmarit cu focuri de arma de politisti, in Palazu Mare!

Oamenii legii, in timp ce efectuau actiuni de patrulare pe strazile din Palazu Mare, au dat peste un sofer care rula haotic. Acesta nu a oprit la semnalele oamenilor legii, urmand o cursa ca in filme. Politistii au facut uz de arma din dotare, iar soferul a oprit, luand-o la fuga alaturi de copilot. Acesta nu avea permis de conducere si se pare ca se afla sub influenta drogurilor."De aceasta data mergem spre "marea albastra", mai exact la colegii nostri din Constanta... George, Andreea si ... citeste toata stirea