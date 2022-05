Un dulgher si-a pierdut viata dupa ce a cazut de pe casa!

Tragedie petrecuta marti, 17 mai, in Eforie Sud. Un dulgher, angajat al Raf Express Construct, a cazut de la 7 metri, in timp ce incerca sa dezafecteze acoperisul unui imobil. Echipajul medical SMURD, venit la fata locului, nu a putut decat sa constate decesul barbatului.Accident de munca in Eforie Sud! Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de marti, 17 mai, cand autoritatile au fost alertate cu privire la un accident de munca ce a avut loc in cadrul societatii. Un barbat, dulgher, fiind ... citeste toata stirea