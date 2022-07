Un fost primar si "constructorul de spitale" din rechizitoriile DNA, printre cei care vor sa construiasca sediul STS de la Constanta

Sase firme, grupate cate doua in trei asocieri, s-au inscris in cursa pentru construirea sediului pe care Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vrea sa-l ridice la Constanta. Unul dintre constructori are deja mai multe contracte de milioane la malul marii si este cunoscut in mediul de afaceri drept "constructorul de spitale", dupa cum apare intr-un rechizitoriu DNA. Interesant este si ca acelasi personaj a fost chiar si profesor universitar la Academia de Informatii a SRI, ceea ce ... citeste toata stirea