Dupa un traseu administrativ sinuos, un important artefact medieval, o barca de tip monoxila, descoperita intamplator de un grup de pescari in vara anului 2015 la Ostrov, jud. Constanta,a intrat in administrarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta in vara anului 2020.Vechimea lemnului din care este construita barca a fost atestata prin analize de C14, realizate la Institutul de Fizica Atomica de la Magurele, astfel ca datarea barcii a fost stabilita in secolele XII - XIII (o ... citeste toata stirea