Un indicator rutier a fost pus la pamant in Tomis Plus si... inlocuit dupa aproape 2 saptamani!

Locuitorii din cartierul constantean Tomis Plus sustin ca se confrunta cu o situatie lovita de nepasarea autoritatilor. Oamenii sustin ca un indicator rutier, un Stop, amplasat la intersectia strazilor Cracovia cu Napoli, a fost pus la pamant, posibil chiar de vijelia din noaptea de 5 spre 6 iunie, si acolo a ramas. Insa, iata ca situatia s-a rezolvat in cursul zilei de 14 iunie.Acum parerile sunt impartite. Unii sustin ca indicatorul rutier a fost pus la pamant de vijelia inregistrata in ... citeste toata stirea