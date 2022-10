Un jandarm din Constanta a returnat un portofel pierdut de un ucrainean

Un jandarm a returnat unui sofer ucrainean portofelul cu suma de 445 euro si 3777 grivna (moneda nationala ucraineana), pasaportul, doua certificate de inmatriculare, precum si alte obiecte personale.Miercuri 12.10, plutonier adjutant UDRISTE Florin din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflat in serviciu, in timpul verificarii exterioare a obiectivului a observat un rucsac pe o banca din apropiere.S-a uitat in toate directiile, cu speranta identificarii proprietarului. ... citeste toata stirea