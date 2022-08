Un live pe Facebook, la Salcioara, i-a invinetit un ochi!

Viorel Opreanu a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de lovirea sau alte violente. Sentinta a fost data pe 22 iulie 2022 si nu este definitiva, pe 12 ianuarie 2023 urmand a se judeca apelul. Barbatul este acuzat ca l-a lovit cu pumnul in fata pe V.H. dupa ce acesta i-ar fi adus jigniri, la o petrecere, in timpul unui live pe Facebook.Potrivit anchetei, inculpatul, impreuna cu mai multe persoane, se aflau la locuinta unui barbat din Salcioara, la ... citeste toata stirea