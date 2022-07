Un loc de cearsaf se inchiriaza cu 200 de lei in Mamaia Nord. Explicatie: "Este o satira la ce se intampla in Romania"

Operatorul privat al unei plaje din Mamaia Nord a stabilit ca cei care doresc sa-si intinda cearsaful in fata sezlongurilor trebuie sa plateasca 200 de lei pe zi. Conform tarifelor afisate la intrarea pe plaja inchiriata de cei de la Marina Surf, daca cineva doreste sa stea cu un cearsaf de 1,4 x 2 metri in fata primului rand de sezlonguri trebuie sa scoata din buzunar 200 de lei pe zi. Pentru doua sezlonguri, pe aceeasi plaja, este perceputa o taxa cuprinsa intre 100 si 150 de lei, in functie ... citeste toata stirea