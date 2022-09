Un mal de pamant s-a surpat peste un barbat la Agigea

In Agigea, pe strada N. Titulescu, un mal de pamant s-a surpat peste un barbat care lucra cu un utilaj la reteaua de canalizare din localitate.Pret de doua ore, pompierii militari au luptat intr-o misiune contracronometru, pentru salvarea unui barbat in varsta de 39 de ani, peste care s-a prabusit un mal de pamant!Mai bine de doi metri de pamant acopereau victima, fapt pentru care nimeni nu a stiut daca mai este sau nu in viata, insa determinarea si viteza de reactie a salvatorilor au ... citeste toata stirea