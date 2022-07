Un militar ISU si prietena lui au acordat primul ajutor la un accident rutier grav cu bebelusul in brate

Sergentul major Andrei Alexandru Banciu are 29 de ani. Din luna februarie a acestui an, s-a alaturat salvatorilor constanteni. Este conducator autospeciala. Miercuri dimineata, obosit dupa tura de serviciu de 24 de ore, a plecat sa isi ia prietena si bebelusul in varsta de numai 7 luni si sa ii aduca acasa.Andrei Alexandru BanciuIntre localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu, drumul era blocat de o multime de masini. In departare, Andrei a observat un autoturism avariat si un autotren. ... citeste toata stirea