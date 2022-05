Un muncitor si-a prins mana intre benzile transportoare de la fabrica de ulei Argus

Un barbat a fost aproape de o tragedie, joi, 21 aprilie 2022. Angajat la fabrica de ulei Argus, acesta a vrut sa regleze banda transportoare a masinii de baxat, moment in care si-a prins mana stanga intre cele doua benzi. Incidentul s-a produs in jurul orei 11:30, iar barbatul a fost transportat la spital.M.C., angajat ca lacatus mecanic la fabrica de ulei Argus, a suferit un accident munca. Astfel, acesta a vrut sa regleze banda transportoare a masinii de baxat moment in care si-a prins mana ... citeste toata stirea