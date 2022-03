Un nor poluant s-a format in Ucraina. Ministerul Mediului a anuntat daca va ajunge in Romania

Un nor toxic s-a format deasupra Ucrainei, in urma bombardamentelor neincetate ale armatei ruse. Ministerul Mediului a transmis, marti, ca modelarile realizate de ANM arata foarte clar ca, in perioada urmatoare, nu se preconizeaza o deplasare a acestui nor dinspre Ucraina spre teritoriul Romaniei.Ministerul Mediului anunta ca astazi, in intervalul 08:00 - 20:00, Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si sud-vestul Moldovei se afla sub avertizare Cod Galben de vant puternic, care ar putea ... citeste toata stirea