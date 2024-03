Un nou parc va fi amenajat in cartierul Compozitori din Constanta

O zona de referinta din municipiul Constanta va fi revitalizata prin proiectul "Imbunatatirea mediului urban in cartierul Compozitori", informeaza Primaria Constanta.Este vorba despre transformarea spatiului industrial de pe strada Eliberarii, nr. 46, intr-un parc destinat activitatilor recreative, cu zone de odihna, relaxare, sport, picnic si spatii de agrement. Proiectul a fost depus in cadrul programului Interreg VI-A Romania-Bulgaria/ Prioritatea 2: O regiune mai verde, in parteneriat cu ... citește toată știrea