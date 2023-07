Un nou Post Medical Avansat Tip 1 (PMA I) a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta. Reprezinta o structura mobila cu rolul de a realiza triajul rapid al victimelor in cazul unor accidente cu mai multe persoane implicate si de a oferi primele masuri salvatoare de viata. PMA I dispune de doua corturi de tratament si triaj specializate pentru a putea trata simultan un numar mare de victime. Aceste echipamente sunt transportate in rulote ... citeste toata stirea