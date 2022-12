Un nou proiect pentru orasul Harsova: Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar

Primaria Orasului Harsova depune toate eforturile necesare pentru a combate fenomenul depozitarii deseurilor pe domeniul public sau in spatiile interzise, in vederea mentinerii unui oras curat. In acest sens, administratia locala anunta semnarea unui nou proiect cu finantare prin intermediul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)."Pentru a combate fenomenul aruncarii necontrolate a gunoaielor pe teritoriul orasului nostru, Primaria Orasului Harsova va aduce la cunostinta faptul ca ... citeste toata stirea