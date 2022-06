Un pod reabilitat recent s-a prabusit cu tot cu masini. Video

O persoana a fost ranita dupa ce podul de la Lutca de peste Siret, din judetul Neamt s-a prabusit. Pe constructia reabilitata in noiembrie 2021 traversau in momentul prabusirii un camion si o autoutilitara.Irina Pop, purtator de cuvant ISU Neamt: "Am fost solicitati in aceasta dupa-amiaza prin apel la 112 sa intervenim la un accident ce s-a produs in comuna Sagna. Am fost instiintati de faptul ca o parte din podul ce face legatura intre localitatile Sagna si Lutca s-a prabusit. Pe pod in ... citeste toata stirea