Un politist a accidentat doua fetite. Una dintre ele a murit

Doua fetei, in varsta de 11 si 13 ani, au fost lovite, joi, de o masina de Politie, in timp ce traversau o strada din sectorul 1 al Capitalei, anunta Politia Bucuresti, intr-un comunicat.Accidentul a avut loc in jurul orelor 13.30, pe strada Laminorului."Agentul de politie, aflat la volan, politist incadrat in anul 2017, a surprins si accidentat doua minore ce erau angajate in traversarea strazii", transmite Politia Capitalei, intr-un comunicat.Nu este precizat daca cele doua fete erau pe ... citeste toata stirea