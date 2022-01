Un politist a anuntat pe Facebook ca refuza sa dea amenzi pentru nepurtarea mastii. IPJ: "Momentan se fac verificari"

Un agent din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta a anuntat ca nu va aplica sanctiuni in cazul in care observa oameni care nu poara masca de protectie conforma cu noile reglementari. Agentul de Politie a intrat in atentia superiorilor sai dupa ce si-a facut publica decizia pe pagina de Facebook."Eu unul indiferent de orice dispozitie data de sefii ierarhici nu voi controla si nu voi sanctiona nici un cetatean roman privind autenticitatea mastii purtate. NU am pregatire de ... citeste toata stirea