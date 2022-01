Un politist beat si drogat a furat o masina. E si diacon

Un agent de politie din Alexandria, judetul Teleorman, a furat o masina si a fugit apoi cu ea. Colegii sai l-au prins si au descoperit ca era si bea si drogat, relateaza portalul de stiri locale ImpactNews24.In varsta de 27 de ani, politistul a furat masina unui curier de mancare, din fata unui bar din Alexandria. Agentul a demarat in tromba, in vreme ce curierul a sunat la 112.A urmat o urmarire de cativa kilometri, masina furata fiind blocata in trafic de politisti la Nanov, localitate de ... citeste toata stirea