Un politist de 24 de ani a murit intr-un accident rutier

Seful Politiei Cristuru Secuiesc s-a stins din viata la numai 24 de ani. Politistul a fost implicat vineri intr-un accident. Masina in care se afla a intrat violent intr-un copac. Alte trei persoane au fost ranite."Subinspector de politie STURZ DRAGOS-FLORIN, seful Politiei Cristuru Secuiesc a murit intr-un cumplit accident de masina.Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata intr-un cumplit accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Harghita. Un autoturism in care se ... citeste toata stirea