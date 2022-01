Un preot a murit carbonizat in urma unui incendiu din Judetul Constanta

Un preot a murit carbonizat in urma unui incendiu care a izbucnit, in noaptea de luni spre marti, la o casa din localitatea constanteana Petrosani, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".Pompierii au intervenit pentru stingerea focului timp de aproximativ cinci ore si, conform ISU, "cauza probabila a incendiului este actiunea intentionata"."La ora 23,46, am fost solicitati prin apel unic de urgenta 112 pentru a interveni la un incendiu izbucnit la o casa pe str. ... citeste toata stirea