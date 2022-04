Un primar a fost omorat in bataie de un consilier local

Un conflict intre alesii unei comune din judetul Brasov s-a incheiat cu o crima. Primarul din Jibert a fost omorat in bataie de un consilier local. Bauti bine, cei doi au inceput sa se certe, si se pare ca motivul disputei ar fi fost numarul de ferme pe care fiecare le detine in zona. Asa s-a ajuns la bataia la care ar fi fost martor chiar si viceprimarul comunei. Edilul a fost in coma timp de cateva zile, iar azi-noapte a fost declarat decesul.Totul s-ar fi intamplat in seara zilei de 24 ... citeste toata stirea