Un roman din doi si-ar lua talpasita in caz de razboi

In caz de razboi, un roman din doi ar pleca din tara cat ar putea de repede, pentru a nu fi parte a conflictului.Doar 26% din romani ar ramane in tara ca sa o apere in cazul unui conflict militar, se arata intr-un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde.La intrebarea "Daca Romania ar fi atacata ati ramane in tara pentru a o apara?", au raspuns "Da" 26% din cei intervievati. 48% din cei care au luat parte la sondaj au raspuns "Nu", 20% au spus ca "Nu pot aprecia", ... citeste toata stirea