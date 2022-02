Un sirian cu rezidenta in Olanda a vrut sa introduca ilegal in Romania doi conationali

In cadrul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat un cetatean sirian, cu rezidenta in Olanda, care a sprijinit doi conationali in trecerea ilegala a frontierei din Bulgaria in Romania, urmand sa-i transporte in vestul Europei.In data de 19.02.2021 politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, ... citeste toata stirea