Un barbat, in varsta de 61 de ani, a murit miercuri dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune frontala cu un autotren, pe DN 38, intre localitatile Movilita si Topraisar.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", autoturismul era intrat sub autotren, pentru scoaterea trupului soferului dintre fiarele contorsionate fiind necesara interventia unui echipaj de descarcerare.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a informat, printr-un comunicat de ... citeste toata stirea