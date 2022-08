Un sofer de TIR a facut praf o masina in Km 4-5 si a fugit de la locul accidentului! Video

Neatentia sau pur si simplu nepasarea au facut ca soferul unui TIR sa acroseze si sa tarasca dupa el un autoturism, cateva zeci de metri. Incidentul s-a intamplat in noaptea de 24 spre 25 august, in jurul orei 03:00, pe strada Micsunelelor colt cu Pandurului, in cartierul KM 4-5. Dupa cum se vede pe imaginile surprinse de o camera de supraveghere, un TIR (care nu avea ce sa caute pe acele stradute) vireaza la dreapta, lasand in urma lui, in afara de noxe, si un automobil. Proprietara ... citeste toata stirea