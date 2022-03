Un soferul baut a cazut cu autoturismul in apa unui canal in apropiere de Navodari

Soferul care a cazut marti cu autoturismul in apa unui canal, in apropiere de Navodari, se afla sub influenta alcoolului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia i-a fost retinut, in vederea suspendarii, permisul de conducere, totodata fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.305 lei, conformIPJ Constanta.Autoritatile constantene ... citeste toata stirea