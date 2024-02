La data de 6 februarie, in jurul orei 12.00, politistii din cadrul Politiei orasului Eforie au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numituluiICHIM DUMITRU EDUARD, de 21 ani, din orasul Eforie Nord, judetul Constanta.La data de 28 ianuarie, in jurul orei 11.00, acesta a plecat in mod voluntar de la domiciliu, fara a reveni pana in ... citeste toata stirea