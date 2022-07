Un tanar din Harsova a murit carbonizat dupa ce a intrat cu masina in copac!

Un eveniment teribil a avut loc la Harsova, in noaptea de joi spre vineri, 30 iunie spre 1 iulie, in jurul orei 3.00. Un tanar din localitate a murit carbonizat, dupa ce masina in care se afla a parasit partea carosabila, s-a lovit de un copac si a luat foc.Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina, in cursul noptii de joi spre vineri, 30 iunie spre 1 iulie, pe strada Vadului din Harsova, acolo unde, in jurul orei 3.00, a fost ... citeste toata stirea