Duminica, 3 iulie, au murit doua persoane inecate: un turist de 80 de ani a murit inecat in Marea neagra, iar un tanar de 38 de ani in Dunare. In Olimp, un turist in varsta de 80 de ani a murit inecat duminica dimineata in zona Terasei Azur. Medicii au efectuat protocol de resuscitare dar, din pacate, fara rezultat. O alta tragedia s-a produs tot duminica, in localitatea constanteana Dunareni. Un barbat in varsta de ... citeste toata stirea