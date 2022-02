Un tanar sofer din Mures a primit 15 amenzi intr-o singura noapte si a ramas fara permis pentru 420 de zile

Un tanar de 21 de ani a primit, intr-o singura noapte, 15 amenzi contraventionale in valoare totala de 11.890 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din Romania timp de 420 de zile."In data de 19 februarie, in jurul orei 02,34 politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului in Piata Trandafirilor, in vederea stabilirii scopului prezentei pe raza ... citeste toata stirea