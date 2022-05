Un traficant care vindea etnobotanice in curtea scolii, condamnat

Eduard Teodor Tudorica a fost condamnat la 10 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in forma continuata. Sentinta a fost data de Tribunalul Constanta, pe 29 aprilie 2022, si nu este definitiva. Barbatul, supranumit Skipy, a fost surprins in mai multe randuri in timp ce comercializa etnobotanice, locurile preferate fiind in apropierea Liceului Decebal sau in zona magazinului ... citeste toata stirea