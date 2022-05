Un traficant de droguri vrea sa se faca sofer profesionist!

Ionut Velixar este trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri, alaturi de alte persoane. Intre timp a scapat de arest, acum aflandu-se sub control judiciar. Insa, iata ca omul vrea sa se angajeze si sa devina sofer transportator de marfa. In acest sens, a depus o cerere in instanta pentru a i se permite sa se deplaseze in Tulcea, in vederea sustinerii unui examen. Mentionam ca masura controlului judiciar nu-i permite sa paraseasca judetul Constanta, de aici si cererea in instanta. ... citeste toata stirea