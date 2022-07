Un turist strain a murit dupa ce a fost lovit de trasnet

Un turist strain a avut parte de o moarte cumplita in Romania. El a fost lovit de trasnet, in Masivul Bucegi. Barbatul se afla acolo alaturi de zeci de persoane.Barbatul urca in Masivul Bucegi, in acel moment, cu un grup mare de oameni. A fost lovit puternic de trasnet si a murit, ieri, pe 16 iulie 2022.Salvatorii montani care au ajuns la fata locului nu au putut face nimic pentru el. Barbatul se afla acolo alaturi de zeci de persoane si a murit chiar sub ochii lor.Conform oficialilor ... citeste toata stirea