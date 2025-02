Un ucrainean, descult si aproape inghetat, recuperat de salvamontisti din Muntii Maramuresului

Un tanar ucrainean de 22 de ani care a trecuta granita in Romania a fost recuperat din Muntii Maramuresului descult, extenuat si aproape inghetat, a informat, vineri, directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga."Actiune de cautare salvare a unui cetatean ucrainean cu varsta de 22 ani, finalizata in cursul zilei de ieri, joi 6 Februarie 2025, de SPJ Salvamont Maramures, structura de salvare montana a Consiliului Judetean Maramures, in m-tii Maramuresului, zona Vf ... citește toată știrea