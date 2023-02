Unde se modernizeaza infrastructura pietonala in Constanta

Trotuarele din mai multe cartiere ale orasului Constanta se afla in plin proces de modernizare, informeaza Primaria Constanta.Echipele Confort Urban intervin asupra partii pietonale in mai multe zone ale orasului, dupa cum urmeaza:* Pe strazile Maramures, Nicolae Balcescu, Andrei Muresanu si Duiliu Zamfirescu se monteaza pavele moderne, dupa ce au fost decapate total trotuarele, terenul a fost consolidat si au fost inlocuite vechile borduri deteriorate. Si pe strada Mircea Cel Batran in ... citeste toata stirea