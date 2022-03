Unde sunt situate adaposturile antiaeriene din Constanta

Primaria Constanta a facut publice spatiile care pot fi folosite de localnici in cazul unui atac antiaerian.In fiecare an, pe data de 28 februarie sarbatorim Ziua Protectiei Civile din Romania. Protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor ... citeste toata stirea