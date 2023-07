Jandarmii vor fi prezenti in zonele aglomerate si la manifestarile cultural-artistice si sportive desfasurate pe raza judetului Constanta, pentru a acorda ajutor si informatii utile in vederea asigurararii unui climat de ordine si siguranta publica.Astfel, vom asigura ordinea publica la evenimentele cultural artistice, culinare si sportive derulate in acest weekend in municipiul Constanta, respectiv "Anatolian Food Fest", "Jazz Up Nobile", "Filme in aer liber", "Festivalul Sea Street", ... citeste toata stirea