Universitatea Maritima din Constanta (UMC) va dezvolta in urmatoarele 36 de luni proiectul de cercetare de mare anvergura, "Maximizarea integrarii surselor regenerabile de energie in retelele electrice de distributie" in valoare de 1 417 656 Euro, finantat de Uniunea Europeana prin instrumentul temporar de redresare NextGenerationEU si Planul National de Redesare si Rezilienta. Lansarea proiectului va fi oficializata marti, 23 mai 2023, la sediul Guvernului Romaniei, in prezenta premierului ... citeste toata stirea