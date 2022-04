Universitatea Ovidius din Constanta a participat la o intalnire in cadrul proiectului european "Violenta simbolica in termeni de gen"

Universitatea Ovidius din Constanta (UOC) a participat, in perioada 20 - 23 aprilie 2022, la activitatile unui eveniment de invatare, predare si formare (Learning, Teaching, Training - LTT), desfasurat la Embaixada da Juventude - Aguiar de Sousa (Baltar, Porto), Portugalia, in cadrul proiectului Symbolic Violence in Terms of Gender, cod 2020-3-TR01-KA205-096725, informeaza conf. univ. dr. Denis Ibadula, managerul proiectului din partea UOC.Potrivit sursei citate, din delegatie au facut parte ... citeste toata stirea