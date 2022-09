Update: Cum s-a produs accidentul in care o ambulanta a cazut intr-un sant, in zona Dacia! Video

Un accident rutier a avut loc in cursul serii de joi, 15 septembrie a.c., pe bulevardul Alexandru Lapusneanu. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervina in urma unui accident produs intre o un taxi si o ambulanta. Potrivit informatiilor noastre, ambulanta se afla in misiune si se indrepta catre Spitalul Judetean Constanta.Ambulanta avea semnalele acustice si luminoase in functiune.Accidentul s-a produs pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in zona Dacia, in cursul serii ... citeste toata stirea