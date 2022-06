Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a fost solicitata vineri, 3 iunie, de MRCC (Centrul Maritim de Cautare si Salvare de Vieti Omenesti pe Mare) sa intervina in largul Marii Negre, la o distanta de 12 mile marine de intrarea in Portul Constanta, acolo unde, la bordul unei nave sub pavilion strain, un marinar ... citeste toata stirea