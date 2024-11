Urmarire ca in filme. Barbat prins de politistii constanteni in timp ce conducea baut pe sosea

Sambata dimineata, o urmarire ca in filme a avut loc in Judetul Constanta, pe D.N.3, cand un sofer a ignorat semnalul regulamentar de oprire al politiei si-a continuat deplasarea. Politistii din cadrul Politiei Orasului Murfatlar au pornit imediat in urmarirea acestuia, folosind semnalele acustice si luminoase."Sambata, 2 noiembrie, in jurul orei 04.40, politistii din cadrul Politiei Orasului Murfatlar au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe D.N. ... citește toată știrea