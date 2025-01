Urmarire in Mangalia: Un sofer de 79 de ani a incercat sa fuga dupa ce a fost oprit de politie

In dimineata zilei de 24 ianuarie, un incident neobisnuit a avut loc pe Soseaua Constantei din Mangalia, unde politistii rutieri au fost nevoiti sa urmareasca un sofer in varsta de 79 de ani care a incercat sa fuga dupa ce a fost oprit pentru incalcarea regulilor de circulatie."La data de 24 ianuarie, in jurul orei 10:50, politistii rutieri din municipiul Mangalia au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe Soseaua Constantei, incalcand marcajul ... citește toată știrea