Urmarire in Ovidiu: Sofer baut si cu masina neinmatriculata, prins de politisti in toiul noptii

Un sofer de 22 de ani a fost prins de politistii din Ovidiu dupa o urmarire in mijlocul noptii, in urma careia s-a descoperit ca acesta conducea sub influenta alcoolului si la volanul unui autoturism neinmatriculat, cu placute apartinand altui vehicul."La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 01.40, politistii din cadrul Politiei Orasului Ovidiu au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe strada Nationala.Conducatorul auto nu s-a conformat ... citește toată știrea