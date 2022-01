USR, la discutii cu premierul Ciuca. Citu: Ipocrizie! N-as fi facut ce au facut ei

"Care a fost motivul real al ruperii bruste a coalitiei cu USR? Ca nu a fost cel cu Anghel Saligny...", l-a intrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe presedintele PNL, Florin Citu."La Anghel Saligny (n.r. - programul de investitii lansat de catre Guvernul Citu, in continuarea PNDL) ei s-au suparat... Si ca sa vedeti pana unde merge ipocrizia: inteleg ca ieri au fost la premierul Ciuca care - eu nu as fi facut acest lucru, dar in fine... - i-a primit pe cei de la USR tocmai sa vorbeasca ... citeste toata stirea