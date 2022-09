Liderii USR sustin ca formatiunea lor ar trebui sa fie vioara intai in eventualitatea in care s-ar ajunge la o forma de colaborare cu PMP si Forta Dreptei, au declarat surse din partid.Potrivit surselor citate, o forma de alianta intre cele trei partide ar trebui sa-l aiba ca lider pe seful USR, Catalin Drula, argumentul fiind ca USR are ... citeste toata stirea