USR se grabeste cu alegerile pentru sefia partidului. Drula: "Nu mai putem astepta pana in toamna"

Alegerile pentru presedintia USR vor alea loc in luna iulie, a anuntat vineri liderul interimar al partidului, Catalin Drula, afirmand ca "nu mai putem astepta" pana in octombrie, atunci cand fusese programat congresul initial.Catalin DrulaBiroul National al USR a decis, vineri, sa organizeze alegerile pentru presedintia USR in luna iulie."In contextul actual si in perspectiva lui 2024, USR trebuie sa aiba un leadership stabil si un presedinte ales cu voturile voastre. Nu mai putem astepta ... citeste toata stirea