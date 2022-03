USR vrea ca nicio nava din Rusia sa nu mai intre in porturile din Romania

Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, declarat luni, 21 martie, ca Romania trebuie sa adopte strategia Poloniei, aceea "de a interzice si bloca orice comert cu Rusia prin porturi sau pe cai terestre", in contextul in care Rusia a invadat Ucraina.Drula a criticat faptul ca "navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta, iar statul roman nu face nimic"."Va dau un exemplu: o nava sub pavilion rusesc de peste 5.000 de tone a venit chiar ieri din Rusia, a intrat in Portul ... citeste toata stirea