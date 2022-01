V-ati platit parcarea? Confort Urban va verifica

Am auzit, in ultima vreme, mai multi constanteni care spun ca n-ar trebui sa platim parcarea prin SMS, pentru ca regulamentul este contestat. Nu-i ascultati. Da, regulamentul este atacat in instanta, dar este in vigoare! Judecatorii nu s-au pronuntat inca, in niciun fel.In imaginea de mai sus am surprins angajati ai Confort Urban care verificau, in data de 17 ianuarie 2022, daca soferii care au parcat pe bulevardul Regina Elisabeta isi achitasera taxa. Procedura este simpla: cu un dispozitiv ... citeste toata stirea